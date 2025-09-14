Россиянам станет еще сложнее получить шенгенские визы

Власти ФРГ ужесточили критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян, передает RTVI. В посольстве ФРГ в Москве объяснили это повышенными рисками безопасности для ЕС.

Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений,— предупредили там.

Ранее стало известно, что российские ведомства начали выполнять указ президента Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан Китая. Решение стало зеркальной мерой на инициативу Китая.

В начале сентября стало известно, что Европейский союз готовит новые санкции против России, в рамках которых может быть введено ограничение на выдачу туристических виз гражданам РФ. Пакет ограничений станет 19-м по счету среди введенных против Москвы рестрикций.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что Евросоюз пожалеет о своем решении перестать выдавать россиянам шенгенские визы. По его словам, Россия не станет зеркально отвечать на такое «варварство».