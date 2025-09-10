Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая

Российские ведомства начали выполнять указ президента Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан Китая, заявил на международном форуме-выставке «Отдых» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Решение стало зеркальной мерой на инициативу Китая, сообщает ТАСС.

Наш президент на Восточном экономическом форуме заявил об ответной зеркальной мере на решение, которое китайские товарищи озвучили в рамках визита Владимира Владимировича в Китай. Поэтому решение надо исполнять. И все ведомства уже приступили к этой прекрасной работе. Решению этому, я думаю, быть, — сказал Кондратьев.

Ранее правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год. В то же время Российский союз туроператоров отметил, что введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР.

Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан. По словам главы государства, Москва зеркально ответит на дружеский акт Пекина, отменившего визы для россиян.