Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 21:20

Жена Николаева рассказала о его предложении расстаться

Жена Николаева заявила, что в начале отношений он предлагал ей расстаться

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова в интервью Наталье Подольской призналась, что в начале отношений супруг предложил ей расстаться. Это произошло в аэропорту после совместной поездки в Доминикану.

Мы с ним поехали в Доминикану. У нас были прекрасные две недели: он мне пел что-то из Битлов, мы гуляли. Возвращаемся обратно. Он летит из Доминиканы в Америку, а я в Москву. И мне в аэропорту говорит: «Слушай, ну, наверное, давай расставаться будем», — сказала Проскурякова.

Женщина добавила, что после этого плакала 11 часов. Однако в Москве Проскурякову встретила домработница Николаева, которая помогла ей перевезти вещи в квартиру музыканта на Тверской. С тех пор пара не расставалась.

Ранее Проскурякова рассказала, что ее часто сравнивают с бывшей супругой мужа — артисткой Наташей Королевой. Проскурякова признала общий типаж с бывшей возлюбленной супруга, но пояснила, что они разные люди.

Также стало известно, что актер Михаил Ефремов продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой. Согласно информации источников, супруги не подавали заявления о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену». В браке с Белоусовой у артиста растут трое детей.

Игорь Николаев
шоу-бизнес
звезды
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.