Жена Николаева рассказала о его предложении расстаться Жена Николаева заявила, что в начале отношений он предлагал ей расстаться

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова в интервью Наталье Подольской призналась, что в начале отношений супруг предложил ей расстаться. Это произошло в аэропорту после совместной поездки в Доминикану.

Мы с ним поехали в Доминикану. У нас были прекрасные две недели: он мне пел что-то из Битлов, мы гуляли. Возвращаемся обратно. Он летит из Доминиканы в Америку, а я в Москву. И мне в аэропорту говорит: «Слушай, ну, наверное, давай расставаться будем», — сказала Проскурякова.

Женщина добавила, что после этого плакала 11 часов. Однако в Москве Проскурякову встретила домработница Николаева, которая помогла ей перевезти вещи в квартиру музыканта на Тверской. С тех пор пара не расставалась.

Ранее Проскурякова рассказала, что ее часто сравнивают с бывшей супругой мужа — артисткой Наташей Королевой. Проскурякова признала общий типаж с бывшей возлюбленной супруга, но пояснила, что они разные люди.

Также стало известно, что актер Михаил Ефремов продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой. Согласно информации источников, супруги не подавали заявления о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену». В браке с Белоусовой у артиста растут трое детей.