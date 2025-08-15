Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Гратен из кабачков с хрустящим беконом! Самая вкусная летняя запеканка

Гратен из кабачков с хрустящим беконом! Самая вкусная летняя запеканка! Это блюдо покорит вас сочетанием нежных кабачков, сливочного соуса, расплавленного сыра и пикантного бекона. Золотистая корочка, аппетитный аромат чеснока и сливок сделают этот гратен звездой любого стола.

Ингредиенты

  • Кабачки — 700 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Яйца — 2 шт
  • Твердый сыр — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Бекон — 100 г
  • Сливочное масло — 1 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте тонкими кружочками толщиной 2-3 мм. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите кабачки слоями, слегка присаливая каждый. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хрустящей корочки. Взбейте яйца со сливками, добавьте измельченный чеснок, перец и половину обжаренного бекона.
  2. Залейте кабачки сливочной смесью, сверху посыпьте натертым сыром и оставшимся беконом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Совет: для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха в сливочный соус. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

