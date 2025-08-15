Гратен из кабачков с хрустящим беконом! Самая вкусная летняя запеканка

Гратен из кабачков с хрустящим беконом! Самая вкусная летняя запеканка! Это блюдо покорит вас сочетанием нежных кабачков, сливочного соуса, расплавленного сыра и пикантного бекона. Золотистая корочка, аппетитный аромат чеснока и сливок сделают этот гратен звездой любого стола.

Ингредиенты

Кабачки — 700 г

Сливки 20% — 200 мл

Яйца — 2 шт

Твердый сыр — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Бекон — 100 г

Сливочное масло — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень — для подачи

Приготовление

Кабачки нарежьте тонкими кружочками толщиной 2-3 мм. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите кабачки слоями, слегка присаливая каждый. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хрустящей корочки. Взбейте яйца со сливками, добавьте измельченный чеснок, перец и половину обжаренного бекона. Залейте кабачки сливочной смесью, сверху посыпьте натертым сыром и оставшимся беконом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Совет: для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха в сливочный соус. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

