Гратен из кабачков с хрустящим беконом! Самая вкусная летняя запеканка! Это блюдо покорит вас сочетанием нежных кабачков, сливочного соуса, расплавленного сыра и пикантного бекона. Золотистая корочка, аппетитный аромат чеснока и сливок сделают этот гратен звездой любого стола.
Ингредиенты
- Кабачки — 700 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Яйца — 2 шт
- Твердый сыр — 120 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Бекон — 100 г
- Сливочное масло — 1 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень — для подачи
Приготовление
- Кабачки нарежьте тонкими кружочками толщиной 2-3 мм. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите кабачки слоями, слегка присаливая каждый. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хрустящей корочки. Взбейте яйца со сливками, добавьте измельченный чеснок, перец и половину обжаренного бекона.
- Залейте кабачки сливочной смесью, сверху посыпьте натертым сыром и оставшимся беконом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Совет: для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха в сливочный соус. Калорийность на 100 г: 145 ккал.
