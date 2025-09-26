В тюрьме Эквадора произошел смертоносный бунт Не менее 17 человек погибло при бунте в тюрьме эквадорского города Эсмеральдас

В тюрьме города Эсмеральдас, на севере Эквадора, произошел бунт, унесший жизни минимум 17 заключенных, передает Reuters со ссылкой на тюремное ведомство. Уточняется, что инцидент произошел после недавних событий в тюрьме, во время которых были убиты еще 14 человек.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате тюремного бунта в городе Эсмеральдас на севере Эквадора, недалеко от границы с Колумбией, — сказано в источнике.

Администрация президента страны Даниэля Нобоа, которая пообещала бороться с преступностью, возлагает вину за беспорядки на банды, соперничающие за территорию и контроль внутри тюремной системы. Эквадор уже несколько лет не может справиться с чередой кровавых столкновений в тюрьмах, заключили в агентстве.

Ранее в Эквадоре, в удаленной деревне Плайяс-дель-Куябено, расположенной в тропических лесах Амазонки, местные жители заживо сожгли туриста. Мужчину, которого СМИ называют британцем, обвинили в убийстве одного из односельчан.