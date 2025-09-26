ЕС начнет высылать украинских беженцев: несогласные станут бомжами

Совет Европейского союза одобрил план постепенной отмены программы приема украинских беженцев. Части мигрантов хотят предлагать различные варианты вида на жительство, другим готовы организовать «ознакомительные туры» на родину. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: украинцы не планируют возвращаться домой даже после конфликта. Что ждет тех, кто не сможет легализоваться в Европе, и чем наплыв беглых украинцев угрожает странам ЕС — в материале NEWS.ru.

Что ЕС готовит для украинских беженцев

Члены Совета ЕС договорились о постепенной отмене программы приема беженцев с Украины. В сообщении на официальном сайте организации сказано, что союз намерен обеспечить «устойчивое возвращение и реинтеграцию» граждан республики, «когда позволят условия».

«Также [согласован] постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право», — говорится в публикации.

В ЕС рассматривают возможность организации ознакомительных туров на Украину, чтобы помочь ее уроженцам вернуться домой. Беженцам планируют предоставить полную информацию о ситуации на родине, включая юридические консультации. План также предусматривает переход мигрантов к другим видам легального пребывания в странах Евросоюза. Тем, кто имеет на это право, будут предлагать различные варианты ВНЖ — для работы, учебы или по семейным обстоятельствам.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru предположил, что согласованный ЕС план будет эффективным.

«Украинцам рекомендуют подумать о долгосрочной перспективе. Их настраивают, что пора бы уже легализоваться, получать разрешения на полноценную работу, а не сидеть нахлебниками. В конце концов, все понимают, что рано или поздно пособия для украинских беженцев придется отменять», — пояснил он.

Сколько украинских беженцев в Европе

Министерство экономики Украины со ссылкой на данные ООН в мае текущего года сообщило, что количество украинских беженцев в Европе достигло около 6,5 млн человек. Еще более полумиллиона проживают за пределами ЕС. При этом власти Евросоюза в сентябре зафиксировали значительный рост заявок на получение убежища от украинцев. Показатели первой половины 2025 года стали наивысшими за весь период наблюдений с 2023-го.

«Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число выросло на 29%», — сообщило профильное агентство Евросоюза EUAA.

По его подсчетам, основными странами назначения для покинувших Украину людей становятся Франция (49%) и Польша (32%). На все остальные государства приходится до 5% от общего числа прошений.

Корнилов уверен: далеко не все из этих людей по окончании боевых действий вернутся на Украину. Часть из них, не сумев легализоваться, будут жить в Европе незаконно.

«Будут те, кто захочет скрыться от европейских властей, так как не могут получить официальный статус в Европе. А попадать в руки украинских ТЦК им не хочется. Сейчас таких беженцев уже немало», — заметил политолог.

Что ЕС будет делать с беженцами

Некоторые страны ЕС уже приняли меры, призванные ограничить помощь украинским беженцам. К примеру, сейм Польши 13 сентября одобрил закон, который лишает неработающих граждан Украины, живущих в стране, социальных выплат. Теперь пособия доступны только тем украинским мигрантам, кто официально осуществляет профессиональную деятельность.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru отметил, что миллионы украинцев все это время фактически «как паразиты» живут за счет принимающей стороны.

«Они получали пособия, были обеспечены жильем и даже кое-где автотранспортом. Понятно, что это гигантская дополнительная нагрузка на бюджет — в одной только Германии расходов выходило на несколько миллиардов евро в год», — подчеркнул он.

При этом беглые украинцы умудрялись еще и ненавидеть европейцев, заметил депутат. Во многих странах граждане Украины стали лидерами среди мигрантов по числу совершенных преступлений — они нигде не работают, мошенничают, воруют и периодически митингуют, диктуя Европе как жить, добавил Журавлев.

«Такая халява рано или поздно должна была закончиться. Конечно, на родину никто из них не вернется, тем более что там поджидают, потирая руки, военкомы из ТЦК — в ВСУ не хватает пушечного мяса. Просто перейдут на нелегальное положение, и количество криминала в Европе резко увеличится», — резюмировал парламентарий.

