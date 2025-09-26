Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 03:16

Путин встретился с Пашиняном в Кремле

Путин провел встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

В Москве прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили на сайте Кремля. В центре беседы находились вопросы функционирования армянской АЭС и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли. Это естественно, поскольку все-таки в Армении функционирует, и давно, атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30% электроэнергии в стране, все-таки это такой серьезный показатель — 30%, треть всего электричества выдает атомная электростанция, — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордных показателей, а отношения развиваются поступательно. Пашинян, в свою очередь, подтвердил важность сотрудничества с Росатомом, включая продление срока эксплуатации Армянской АЭС и поиск проектов малых модульных реакторов.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван намерен укреплять отношения с Москвой. Он подчеркнул, что их значимость сложно переоценить. По его словам, армяно-российские отношения сейчас переживают этап трансформации. Пашинян добавил, что на этой основе будет продолжен путь укрепления связей и активного политического диалога.

Никол Пашинян
Владимир Путин
АЭС
Росатом
