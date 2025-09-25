Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:16

В МАГАТЭ предупредили о незащищенности АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: АЭС нельзя обстреливать из-за незащищенности

Михаил Чудаков Михаил Чудаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атомные электростанции не защищены от военных действий, поэтому обстреливать их нельзя, заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях Международного форума World Atomic Week 2025. По его словам, необходимо полностью избежать разрушений на любых АЭС.

Любую станцию не надо обстреливать. Атомные станции не защищены от войны, и вести там военные действия на площадках нельзя, обстреливать нельзя, — сказал Чудаков.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать строящуюся Курскую атомную электростанцию — 2. Инцидент произошел в городе Курчатове, где беспилотник упал на территорию объекта. В результате падения летательный аппарат задел одно из строений на площадке станции.

Президент России Владимир Путин на форуме также заявил, что государство в скором времени начнет серийное производство малых атомных станций, как наземных, так и плавучих. Глава РФ отметил развитие соответствующих проектов Росатома.

АЭС
обстрелы
МАГАТЭ
военные действия
