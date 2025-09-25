Беспилотник ВСУ пытался атаковать строящуюся АЭС в российском регионе Хинштейн сообщил о попытке атаки ВСУ на Курскую АЭС-2 в Курчатове

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать строящуюся Курскую атомную электростанцию — 2, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в городе Курчатове, где беспилотник упал на территорию объекта. В результате падения летательный аппарат задел одно из строений на площадке станции.

Сегодня украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет, — написал Хинштейн.

Курская АЭС является ключевым энергетическим предприятием для центральной части России. Она обеспечивает электроэнергией потребителей в 19 регионах страны.

Ранее пресс-служба электростанции сообщала, что радиационный фон на Курской АЭС не превышает нормальные значения после попытки атаки ВСУ. При этом энергоблоки № 1 и № 2 работают в режиме «без генерации», а энергоблоки № 3 и № 4 функционируют на мощностях, установленных диспетчерским графиком.