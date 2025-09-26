Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 02:50

Эксперт назвал сроки превращения Москвы в тропический город

Метеоролог Терешонок спрогнозировал тропический климат в Москве через 50–70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современный умеренно-континентальный климат Москвы способен трансформироваться в тропический через 50–70 лет, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. При этом специалист категорично отверг популярную идею создания искусственного моря в черте города, назвав подобный проект нереализуемым.

Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому. Несмотря на это идея «вырыть море» в Москве с любой точки зрения — это фантастика, — сказал Корешонок.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что бабье лето в Москве может наступить лишь в октябре. По его словам, в этом году метеорологическое лето плавно перешло в бабье из-за сухой и устойчиво теплой погоды в конце августа. Эксперт добавил, что в столице в середине осени температура может подняться до 16–18 градусов тепла.

До этого климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов.

