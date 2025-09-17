Ихтиолог рассказал, кто рискует стать жертвой акулы Ихтиолог Аршавский: акулы нападают на тех, кого считают ослабленными

Акулы обычно атакуют барахтающихся в воде людей, поскольку воспринимают их как раненых или ослабленных, рассказал ихтиолог кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский. По его словам, переданным «Москвой 24», эти опасные для человека хищные рыбы обитают в тропической климатической зоне.

В целом же акулы, которые могут напасть на человека, обитают в тропической климатической зоне. Оттуда их может занести в любое море, за исключением совсем холодных, — рассказал Аршавский.

Ранее сообщалось, что в Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу.

До этого сообщалось, что рыбаки чуть не стали жертвой акулы у берегов острова Русский. Хищница приблизилась к их лодке, начала кружить вокруг и неожиданно попыталась атаковать. Акула прокусила надувной баллон плавсредства, из-за чего мужчинам пришлось срочно возвращаться к берегу.