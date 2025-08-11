Терапевт рассказал об опасности песчаных блох

Песчаные блохи стали нападать на туристов на пляжах в Китае, курорты которого набирают популярность среди россиян, заявил изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко. Он посоветовал не лежать на песке без подстилки в тропических странах, поскольку укусы этих насекомых опасны — через них можно получить опасные инфекции.

Чтобы снизить риск развития осложнений, не лежите на песке без подстилки или полотенца, используйте репелленты, а после купания и загара мойте кожу и меняйте одежду. Если у вас появились сильный зуд, отек или гнойнички, обратитесь к врачу, — сказал Еременко.

Ранее врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова заявила NEWS.ru, что отдыхающие в Крыму рискуют заразиться лихорадкой денге — опасным вирусом, переносимым комарами. По ее словам, в последние годы в регионе расширился ареал обитания комара Aedes albopictus, который является переносчиком этого тропического заболевания.