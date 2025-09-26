Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 04:30

Врач объяснила, всем ли нужны перекусы

Диетолог Мизинова: перекусы нужны людям с патологией желудочно-кишечного тракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекусы необходимы людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она подчеркнула, что это особенно важно для человека, которому прописан лечебный протокол питания.

Перекусы нужны людям, у которых есть те или иные патологии, требующие частого дробного питания. Здесь мы говорим о людях с проблемами желудочно-кишечного тракта, о людях с сахарным диабетом. Таким людям действительно нужно и важно планировать перекусы, — пояснила Мизинова.

Диетолог отметила, что здоровому человеку не требуются перекусы. По ее словам, для поддержания здоровья достаточно трехразового питания: полноценного завтрака, обеда и ужина.

Такой режим с достаточной калорийностью обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, чтобы спокойно пережить паузу между завтраком и обедом или обедом и ужином, — резюмировала Мизинова.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что при болезни следует избегать употребления жареной, острой и сильно соленой пищи в больших количествах. По ее словам, такие продукты могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы, что, в свою очередь, имеет прямое влияние на иммунную систему организма.

