Врач объяснила, всем ли нужны перекусы

Перекусы необходимы людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она подчеркнула, что это особенно важно для человека, которому прописан лечебный протокол питания.

Перекусы нужны людям, у которых есть те или иные патологии, требующие частого дробного питания. Здесь мы говорим о людях с проблемами желудочно-кишечного тракта, о людях с сахарным диабетом. Таким людям действительно нужно и важно планировать перекусы, — пояснила Мизинова.

Диетолог отметила, что здоровому человеку не требуются перекусы. По ее словам, для поддержания здоровья достаточно трехразового питания: полноценного завтрака, обеда и ужина.

Такой режим с достаточной калорийностью обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, чтобы спокойно пережить паузу между завтраком и обедом или обедом и ужином, — резюмировала Мизинова.

