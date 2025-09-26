Хирург назвала альтернативу маммографии для женщин с имплантами Хирург Абдулаева: для женщин с имплантами лучше подойдут УЗИ и МРТ

Женщинам с грудными имплантами предпочтительнее делать УЗИ и МРТ, нежели маммографию, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, пациенты, которым сделали операцию по увеличению груди, должны проходить скрининговые обследования более тщательно, чем те, у кого нет имплантов в молочных железах.

Для женщин с имплантами существуют альтернативные методы маммографии. УЗИ позволяет оценить ткань вокруг импланта, но не заменяет основное обследование. МРТ рекомендуется проходить раз в один-два года. Это лучший способ диагностики, особенно при подозрении на разрыв импланта, — пояснила Абдулаева.

Врач отметила, что наличие имплантов усложняет процесс диагностики, однако это не исключает возможность ее проведения. По ее словам, ключевым фактором является индивидуальный подход и применение передовых технологий.

Ранее Абдулаева предупредила, что грудные импланты могут затруднить диагностику рака груди при маммографическом обследовании. По ее словам, присутствие имплантов снижает видимость тканей на 10–20%.