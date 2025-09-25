Классический салат оливье — и на праздник, и на каждый день

Оливье по праву считается главным праздничным салатом, а его вариации позволяют каждый раз открывать новое сочетание вкусов. Версия с двумя видами колбасы — вареной и копченой — делает закуску особенно ароматной и насыщенной.

Возьмите 3 картофелины и 2 моркови среднего размера, отварите их до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте 4 яйца, сваренных вкрутую, и 3 соленых огурца. Выложите в миску 200 г вареной колбасы и 150 г копченой, нарезанных одинаковыми кусочками.

Соедините все с 150 г консервированного зеленого горошка. Для заправки используйте классический майонез — около 200 г, при необходимости добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте салат настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

Совет: чтобы сделать подачу праздничной, украсьте оливье зеленым луком, укропом или тонкими ломтиками огурца.

