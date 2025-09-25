Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 18:10

Классический салат оливье — и на праздник, и на каждый день

Классический салат оливье: простой рецепт Классический салат оливье: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оливье по праву считается главным праздничным салатом, а его вариации позволяют каждый раз открывать новое сочетание вкусов. Версия с двумя видами колбасы — вареной и копченой — делает закуску особенно ароматной и насыщенной.

Возьмите 3 картофелины и 2 моркови среднего размера, отварите их до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте 4 яйца, сваренных вкрутую, и 3 соленых огурца. Выложите в миску 200 г вареной колбасы и 150 г копченой, нарезанных одинаковыми кусочками.

Соедините все с 150 г консервированного зеленого горошка. Для заправки используйте классический майонез — около 200 г, при необходимости добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте салат настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

  • Совет: чтобы сделать подачу праздничной, украсьте оливье зеленым луком, укропом или тонкими ломтиками огурца.

Читайте также: хреновина из зеленых помидоров.

салаты
оливье
рецепт
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.