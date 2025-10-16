Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 02:10

Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка

ТАСС: экс-депутат Анохина получила два года за гибель подростка от инсектицида

Саратовский суд признал виновной по делу о гибели 15-летнего подростка из-за контакта с химикатами 61-летнюю женщину, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет об экс-депутате собрания Марксовского района Валентине Анохиной. Ее приговорили к двум годам колонии-поселения.

Следователи выяснили, что в 2018–2024 годах в селе Георгиевка женщина хранила в подсобном помещении зернового склада мешки с запрещенным на территории РФ инсектицидом. Анохина периодически размещала в соседнем помещении мешки с зерном, которые потом продавала населению. Подросток попал на склад с отравляющим веществом 8 августа 2024 года. Позднее он умер из-за контакта с опасной химией.

В региональной прокуратуре уточнили, что подсудимая хранила на складе не менее 45 мешков с инсектицидом Thimet 10G. 31 июля 2025 года Анохина сложила себя полномочия депутата и была владелицей преуспевающего крестьянско-фермерского хозяйства в марксовском селе Георгиевка. Женщина свою вину не признала.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края в ходе судебных прений потребовала назначить условный срок отцу четверых детей, погибших от отравления дихлофосом. Представитель надзорного органа обратился к суду с ходатайством о вынесении Дмитрию Виноградову приговора в виде двух лет лишения свободы условно.

