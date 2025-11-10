Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 16:50

Назван главный страх BBC после громкого скандала с монтажом речи Трампа

В BBC боялись исключения из пула Белого дома после скандала с речью Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британская вещательная корпорация BBC опасалась исключения из пресс-пула Белого дома из-за искажения речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama, сообщил портал i Paper со ссылкой на анонимные источники внутри корпорации. Один из собеседников охарактеризовал скандал как не случайную ошибку, а как намеренное действие, вызванное предвзятым отношением и устоявшимися стереотипами мышления.

В BBC опасались, что Дональд Трамп ограничит доступ телекомпании в Белый дом — еще до того, как Тим Дэйви подал в отставку, после того как выяснилось, что он не предпринял никаких действий в связи с серьезной редакционной ошибкой, — сказано в сообщении.

Там же отмечается, что председатель корпорации Самир Шах планирует публично признать, что зрители были введены в заблуждение смонтированным фрагментом выступления Трампа. Он также подтвердит, что BBC должна была обозначить использование монтажа при склейке различных частей речи политика.

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили 9 ноября о своей отставке на фоне критики, последовавшей за искажением речи Трампа в программе Panorama в 2024 году. Монтаж создал ложное впечатление, будто политик поддерживал беспорядки в Капитолии во время своего выступления в январе 2021 года.

