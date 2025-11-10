Видный европейский политик тайно прибыла в Киев

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич прибыла с рабочим визитом на Украину, сообщила пресс-служба законодательного собрания страны. В программе поездки запланированы встречи с высшим руководством страны. Брнабич уже встретилась со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Председатель Народной скупщины (парламент. — NEWS.ru) Республики Сербия сегодня находится с визитом на Украине. Запланировано посещение Рады и встречи с высшим государственным руководством, — сказано в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти контролируют экспорт производимых в стране боеприпасов, однако иногда они все же попадают на Украину. Глава республики отметил, что Белград продолжает балансировать между экономической необходимостью продажи оружия и желанием сохранить нейтралитет в конфликте между Москвой и Киевом.

Сербский президент также заявлял, что не будет оправдываться перед западными странами за контакты с Россией и Китаем. По словам Вучича, Белград также не станет вмешиваться в украинский кризис.