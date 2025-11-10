Вассерман отказался от своего знаменитого элемента одежды

Участник интеллектуальных шоу и депутат Госдумы Анатолий Вассерман больше не носит свой культовый разгрузочный жилет, ставший важной частью его образа, рассказал сам политик в беседе с НСН. По словам парламентария, это решение связано с кардинальным изменением его рабочего графика.

Вассерман пояснил, что его текущая деятельность практически не оставляет времени на неорганизованный досуг и спонтанные передвижения. Именно поэтому он счел возможным отказаться от жилета, который ранее использовался для ношения множества необходимых вещей на случай непредвиденных обстоятельств.

Парламентарий также отметил, что даже в официально установленные периоды отпусков ему приходится продолжать работу. Он подчеркнул, что подобная интенсивная нагрузка для него привычна еще со времен работы на телевидении и радио.

Довольно часто в отпускное время происходят непредвиденные обстоятельства, на которые надо реагировать. Но я к этому привык, потому что я еще и телеведущий, и на радио тоже. У меня отпусков не было еще до того, как я стал депутатом. В целом загрузка большая, признаю. Кто с нагрузками не справляется, в депутаты не идут, — сказал Вассерман.

Ранее парламентарий заявил, что делать июнь учебным месяцем у школьников не стоит. По его мнению, при российском климате лето — главный ресурс оздоровления, и сокращать его нежелательно.