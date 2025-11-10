Суд отменил оправдательный приговор болельщикам по делу о массовой драке

Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор футбольным болельщикам Владимиру Калугину и Дмитрию Комову по делу о смерти человека в массовой драке на пляже в 2017 году, сообщили в региональной прокуратуре. Суд направил дело на новое рассмотрение.

Оправдательный приговор отменили, на новое рассмотрение направили дело, — говорится в сообщении.

Конфликт между болельщиками футбольных клубов «Енисей» (Красноярск) и «Сибирь» (Новосибирск) произошел в ноябре 2017 года. В драке участвовали не менее 20 человек. Один мужчина получил смертельные телесные повреждения в области головы.

Потерпевшим оказался уроженец Красноярска, тело которого нашли в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за этого инцидента Калугин и Комов были признаны виновными и получили по девять лет колонии строгого режима, однако суд сначала отменил приговор, а затем оправдал их, что теперь также было отменено.

Ранее Верховный суд России постановил, что оба участника драки могут быть привлечены к ответственности. Решение было принято по жалобе жителя Благовещенска, которого оштрафовали за побои после конфликта на парковке. Суд не принял во внимание его аргументы о самообороне, отметив, что заявитель активно участвовал в драке.