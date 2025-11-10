Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 18:15

Эксперт ВОЗ ответил, для кого наиболее опасен захватывающий РФ новый вирус

Эксперт ВОЗ Демин: вирус РСВ наиболее опасен для младенцев и пожилых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Респираторно-синцитиальный вирус представляет наибольшую угрозу для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, заявил NEWS.ru профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. По его словам, у данных категорий пациентов инфекция чаще всего приводит к развитию тяжелых осложнений, требующих госпитализации.

РСВ опасен развитием тяжелых осложнений, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Вирус поражает клетки всех отделов дыхательных путей от носа до легких, вызывая воспаление, отек и образование слизи, что сужает просвет бронхов и бронхиол. Это затрудняет дыхание. Симптомы вируса: насморк, боль в горле, головная боль, общая слабость, повышенная температура. Дальше инфекция спускается и появляется кашель, одышка, учащенное дыхание, бронхоспазмы, ресурсы организма исчерпываются. И в таком случае уже требуется госпитализация, — пояснил Демин.

Он отметил, что ключевую роль играет строгое соблюдение известных профилактических мер. По его словам, для снижения риска заражения необходимо мыть руки и использовать антисептики. Эксперт ВОЗ добавил, что также важно использовать маски-респираторы и соблюдать социальную дистанцию.

Во время РСВ надо помнить о профилактических мерах, они всем известны. Нужно избегать контакта с больными людьми, мыть руки, использовать антисептики, нельзя прикасаться к лицу грязными руками, использовать маски-респираторы, необходимо помнить о социальной дистанции, — резюмировал Демин.

Ранее сообщалось, что респираторно-синцитиальный вирус может вызывать заболевания, сравнимые по тяжести с гриппом и COVID-19. Один из авторов исследования, которое проводилось в рамках программы PREPARE, Иэн Ви отметил, что РСВ поражает от 5 до 10% пациентов, которые испытывают симптомы, похожие на грипп.

