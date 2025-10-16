ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров МВД: в Амурской области перевернулся автобус, два человека погибли

В Свободненском районе Амурской области произошла авария с участием автобуса одного из предприятий региона, сообщила пресс-служба местного УМВД. В транспортном средстве находились 48 пассажиров, двое из них погибли.

По предварительным данным, автобус опрокинулся при движении. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский». На место трагедии выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

