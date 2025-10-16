Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 01:49

ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров

МВД: в Амурской области перевернулся автобус, два человека погибли

Как оформить европротокол при ДТП Как оформить европротокол при ДТП Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свободненском районе Амурской области произошла авария с участием автобуса одного из предприятий региона, сообщила пресс-служба местного УМВД. В транспортном средстве находились 48 пассажиров, двое из них погибли.

По предварительным данным, автобус опрокинулся при движении. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский». На место трагедии выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

Ранее появилась информация, что бывший смоленский чиновник Олег Иванов, погибший при возгорании автомобиля «Газель» в Подмосковье, предположительно, отмечал свой день рождения. При этом следов насильственной смерти не выявлено, а установлением причины пожара занимаются дознаватели.

До этого стало известно, что столкновение автомобиля Volkswagen Polo с «Газелью» произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области. В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне иномарки. Кроме того, водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали.

