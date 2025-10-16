Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины Юрист Русяев: владение машиной свыше трех лет освободит от НДФЛ при продаже

Владельцы автомобилей полностью освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже машины, если она находится в собственности свыше трех лет, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в противном случае налогоплательщик обязан представить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ в следующем году после сделки.

Не забывайте о налогах. Если вы владели авто три года или дольше, то платить НДФЛ с продажи не придется. Если меньше — доход подлежит декларированию и налогообложению, причем базу можно уменьшить либо на подтвержденные расходы на покупку, либо на вычет 250 тыс. рублей для «иного имущества», к которому относится автомобиль. Сроки стандартные: декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля следующего за продажей года, уплата налога — до 15 июля. ФНС регулярно подтверждает эти позиции в своих разъяснениях и памятках, — пояснил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в случае задержки выплаты премии работник имеет законное право на предъявление требования о компенсации. По его словам, сотрудник может взыскать денежные средства за каждый день просрочки.