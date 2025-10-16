Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 02:20

Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины

Юрист Русяев: владение машиной свыше трех лет освободит от НДФЛ при продаже

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владельцы автомобилей полностью освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже машины, если она находится в собственности свыше трех лет, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в противном случае налогоплательщик обязан представить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ в следующем году после сделки.

Не забывайте о налогах. Если вы владели авто три года или дольше, то платить НДФЛ с продажи не придется. Если меньше — доход подлежит декларированию и налогообложению, причем базу можно уменьшить либо на подтвержденные расходы на покупку, либо на вычет 250 тыс. рублей для «иного имущества», к которому относится автомобиль. Сроки стандартные: декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля следующего за продажей года, уплата налога — до 15 июля. ФНС регулярно подтверждает эти позиции в своих разъяснениях и памятках, — пояснил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в случае задержки выплаты премии работник имеет законное право на предъявление требования о компенсации. По его словам, сотрудник может взыскать денежные средства за каждый день просрочки.

налоги
юристы
россияне
автомобили
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Новые требования к работе управляющих компаний вводятся в России
Работодателям рассказали, как удержать зумеров в компании
Выгнала 800 русских стариков: на чем строила свою карьеру глава МИД Латвии
Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года
Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области
Пользователи не могут попасть на известный видеохостинг
Нейросеть указала полиции на пренебрегающего ПДД водителя BMW
Трамп подтвердил участие США в торговой войне
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.