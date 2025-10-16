Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года Бессараб: майские праздники продлятся в 2026 году всего шесть дней

В 2026 году россияне будут отдыхать три дня после 1 Мая и три дня после 9-го, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в Трудовом кодексе РФ установлено 14 праздничных дней. Но если они выпадают на выходные, то их в течение года переносят.

В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая — три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня, — сказала депутат.

В следующем году будут отдыхать по три дня несколько раз, добавила Бессараб. Четырехдневных выходных в 2026 году не планируется. И россияне, и правительство уверены в том, что новогодние праздники нужно делать длительными, обратила внимание политик.

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет, подсчитали в ТАСС. Однако общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.