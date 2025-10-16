Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 02:57

Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года

Бессараб: майские праздники продлятся в 2026 году всего шесть дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2026 году россияне будут отдыхать три дня после 1 Мая и три дня после 9-го, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в Трудовом кодексе РФ установлено 14 праздничных дней. Но если они выпадают на выходные, то их в течение года переносят.

В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая — три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня,сказала депутат.

В следующем году будут отдыхать по три дня несколько раз, добавила Бессараб. Четырехдневных выходных в 2026 году не планируется. И россияне, и правительство уверены в том, что новогодние праздники нужно делать длительными, обратила внимание политик.

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет, подсчитали в ТАСС. Однако общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.

праздники
1 мая
9 Мая
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Новые требования к работе управляющих компаний вводятся в России
Работодателям рассказали, как удержать зумеров в компании
Выгнала 800 русских стариков: на чем строила свою карьеру глава МИД Латвии
Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года
Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области
Пользователи не могут попасть на известный видеохостинг
Нейросеть указала полиции на пренебрегающего ПДД водителя BMW
Трамп подтвердил участие США в торговой войне
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.