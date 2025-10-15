Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране Число бронирований россиянами отелей в Японии выросло почти на 20%

Количество бронирований отелей россиянами в Японии выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Пик интереса приходится на весенний сезон цветения сакуры и осенний период момидзи.

По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака — 44,5%. Токио и Киото также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно, — сообщили в OneTwoTrip.

Октябрь стал самым популярным месяцем, на него пришлось 15,5% бронирований. В это время в Японии начинается сезон красных кленов (момидзи). Пик цветения сакуры приходится на апрель, на этот месяц приходит 14,8% бронирований. Третье место занял сентябрь (14% заказов)

В компании уточнили, что россияне чаще всего бронируют жилье на срок от четырех до семи дней, отдавая предпочтение отелям категории «три звезды». Средняя стоимость размещения составляет около 12,4 тыс. рублей за ночь.

Ранее в АТОР предупреждали, что спрос на зимний отдых в сезон-2025/26 стремительно растет. У отдельных операторов раннее бронирование опережает прошлый год на 30%. По данным Ассоциации, отели быстро уходят в стоп, поэтому там советуют не терять времени.