Появились кадры с места смертельной аварии в Приамурье Прокуратура Приамурья подтвердила гибель пассажира в ДТП с автобусом

В результате ДТП с участием автобуса, произошедшего утром 16 октября на автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному», погиб человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области, публикуя кадры с места инцидента. Транспортное средство перевозило работников предприятия.

Предварительно, авария произошла из-за столкновения марки Toyota Probox и пассажирского автобуса. Он перевозил около 50 человек, работающих вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После удара автобус съехал с дороги и опрокинулся. Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался, — говорится в публикации.

Водителю иномарки медицинская помощь не понадобилась. Свободненская городская прокуратура поставила на контроль расследование обстоятельств аварии.

Ранее стало известно, что авария была зафиксирована в Свободненском районе Амурской области. В транспортном средстве находились 48 пассажиров. По предварительным данным, автобус опрокинулся при движении. На место трагедии выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.