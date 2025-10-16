Продаем машину быстро и безопасно: семь ценных советов юриста

Продажа машины — это не только фотографии в объявлении и торг у подъезда. Самое важное происходит в бумагах и сервисах: от того, как вы оформите договор, проверите историю и проведете расчеты, зависит, получите ли вы деньги без споров и перестанут ли «прилетать» чужие штрафы. Юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru объяснил, как правильно реализовать «железного коня».

Совет первый: составьте договор купли-продажи

Начинать с договора: его удобно заключить на «Госуслугах» — электронный ДКП формируется и подписывается онлайн, а покупатель подтверждает условия в течение суток; это снижает риск ошибок в реквизитах, а сведения о сделке сразу попадают в систему ГИБДД. Бумажный договор по-прежнему допустим, но электронный удобнее и быстрее обрабатывается.

Совет второй: проверьте автомобиль по VIN

Перед тем как встречаться с покупателем, проверьте автомобиль по VIN (идентификационный номер транспортного средства) на ограничения регистрационных действий, участие в ДТП, розыск, а еще — на залог у нотариусов. Официальные источники, такие как государственный сервис проверки сведений ГИБДД и Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет Федеральная нотариальная палата, не берут за это плату. Скачанные выписки — не формальность: приложите их к договору или сохраните, чтобы при споре было чем подтвердить свою добросовестность.

Совет третий: аккредитив лучше перевода «с карты на карту»

Не экономьте на безопасности с расчетами. Перевод «с карты на карту» кажется простым, но банки часто блокируют сомнительные крупные операции, и доказать назначение платежа задним числом бывает непросто. Рассмотрите аккредитив: банк «замораживает» деньги покупателя и перечисляет их продавцу только после предъявления оговоренных документов (например, подписанного ДКП, подтверждения подачи заявления о регистрации и т. п.). Такой механизм доступен частным лицам, привязывается к конкретным условиям и встроен даже в сценарии на «Госуслугах». Это дороже, чем бесплатный перевод, но заметно надежнее наличной ячейки, где банк не контролирует содержимое.

Совет четвертый: покупателю лучше регистрировать авто на «Госуслугах»

Отдельная тема — регистрация после продажи. По общему правилу покупатель обязан уложиться в 10 календарных дней с даты договора; именно на этот срок старый владелец рисковал получать штрафы с камер. С 1 марта 2025 года ситуация улучшилась: если сделка оформлена через «Госуслуги» (ЭДКП) или заверена нотариусом, продавец вправе прекратить учет сразу после продажи, не дожидаясь истечения 10-дневного срока. Это быстро делается через «Госуслуги» и избавляет от «писем счастья» за чужую езду. При простой письменной форме ДКП право подать заявление о прекращении регистрации, как и раньше, возникает по истечении 10 дней, если покупатель не переоформил автомобиль своевременно.

Совет пятый: регистрировать продажу можно без полиса ОСАГО на руках

Еще одно изменение с марта 2025 года: полис ОСАГО больше не предъявляется при регистрационных действиях. Это не отменяет самой обязанности иметь документ для выезда на дорогу, но регистрировать покупку/продажу теперь можно без полиса на руках. Нормы закреплены в федеральном законе и приказе МВД. Продавцу при этом разумно расторгнуть свой полис и вернуть часть денег за неиспользованный срок — у страховщиков для этого есть стандартные процедуры.

Совет шестой: владение авто дольше трех лет освобождает от НДФЛ при продаже

Не забывайте о налогах. Если вы владели авто три года и дольше, платить НДФЛ с продажи не придется; если меньше — доход подлежит декларированию и налогообложению, причем базу можно уменьшить либо на подтвержденные расходы на покупку, либо на имущественный вычет 250 тыс. рублей для «иного имущества», к которому относится автомобиль. Сроки стандартные: декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля года, следующего за продажей, уплата налога — до 15 июля. Эти позиции регулярно подтверждает ФНС в своих разъяснениях и памятках.

Совет седьмой: электронный ПТС принимается наравне с бумажным

И наконец, документы и идентификаторы. Электронный ПТС принимается наравне с бумажным; новые машины уже несколько лет выпускаются с ЭПТС, его сведения хранятся в единой базе и обновляются при смене собственника. Если хотите оставить «красивые» номера себе для следующего автомобиля, позаботьтесь об этом до сделки: комбинацию можно зарезервировать, а продать машину уже с другими знаками; после подписания ДКП инициировать сохранение будет поздно. Все это — не тонкости для энтузиастов, а практические шаги, помогающие закрыть сделку без хвостов.

Когда эти элементы соединяются в одну линию — корректный ДКП (желательно электронный), проверки по госреестрам, безопасный безналичный расчет, грамотное прекращение регистрации, соблюдение требований по ОСАГО и налогам, а также аккуратная работа с ЭПТС и номерными знаками, — продажа проходит спокойно, а после передачи ключей не остается «неожиданных» писем и претензий. Это и есть тот редкий случай, когда внимание к юридическим деталям экономит деньги и нервы задолго до того, как машина уехала к новому владельцу.

