Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 04:01

Сбой в работе YouTube по всему миру 16 октября: когда починят, что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Видеохостинг YouTube столкнулся с техническими проблемами, о которых сообщают сотни тысяч пользователей из разных стран. Что известно о сбоях, когда починят, что с YouTube в России?

Что известно о сбоях в работе YouTube по всему миру

По всему миру пользователи сообщают о сбоях на YouTube. Это подтверждает сайт Downdetector.

«Более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее часто они жалуются на потоковое видео, работу сайта и приложения», — следует из данных Downdetector.

От жителей России также поступают жалобы на работу сервиса.

Постоянный мониторинг ситуации свидетельствует о сохранении проблем на протяжении последних двух часов. Специалисты продолжают анализировать масштабы и причины возникшего сбоя. Пока неясно, с чем связаны неполадки и как быстро сайт возобновит работу.

Что известно о замедлении YouTube в РФ

В августе прошлого года в РФ произошел массовый сбой в работе YouTube, который продолжается до сих пор. Каждый день российские пользователи сталкиваются с проблемами при попытке открыть приложение или сайт видеохостинга. Многие жалуются, что платформа не функционирует на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а если и открывается, то видео воспроизводятся с низкой скоростью.

При этом YouTube в России официально не блокировали, и у правительства на настоящий момент нет таких планов, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В июле 2025-го комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.

Заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин уточнил, что закон направлен не против пользователей интернета, а против сознательного распространения опасной информации. По его словам, обычный просмотр страниц в Сети не является нарушением.

«Никаких досмотров телефонов или охоты на зрителей YouTube не планируется», — заявил он.

При этом Сергей Боярский уточнил, что россияне могут быть оштрафованы за просмотр роликов на YouTube, но только при одном условии.

«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? <…> Только в случае, если это видео находится в списке экстремистских материалов Минюста», — пояснил парламентарий.

Читайте также:

Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня

«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы

«Люда его защищала»: героиню шоу «Мужское/Женское» убил муж после эфира

YouTube
сбои
Россия
мир
видеохостинги
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома
Изнасилование во сне: важные символы для мужчины и женщины
Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу
Составлен список продуктов-антидепрессантов
Трамп туманно объяснил, что обсудит с Зеленским на переговорах
Продажа недвижимости в РФ, долги, мнение об СВО: где сейчас Хазанов
Семья Дайан Китон назвала причину ее смерти
«Я не хочу»: Трамп проигнорировал вопрос о планах на Мадуро
В Госдуме нашли способ сохранить надбавки к пенсии при переезде
Появились кадры с места смертельной аварии в Приамурье
Сбой в работе YouTube по всему миру 16 октября: когда починят, что известно
Продаем машину быстро и безопасно: семь ценных советов юриста
Кровь, жир и краска: как отстирать самые сложные пятна. Советы эксперта
«Отвалились на ноль»: в Раде связали блэкаут в Киеве с разрушением двух ТЭЦ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.