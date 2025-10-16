Сбой в работе YouTube по всему миру 16 октября: когда починят, что известно

Видеохостинг YouTube столкнулся с техническими проблемами, о которых сообщают сотни тысяч пользователей из разных стран. Что известно о сбоях, когда починят, что с YouTube в России?

Что известно о сбоях в работе YouTube по всему миру

По всему миру пользователи сообщают о сбоях на YouTube. Это подтверждает сайт Downdetector.

«Более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее часто они жалуются на потоковое видео, работу сайта и приложения», — следует из данных Downdetector.

От жителей России также поступают жалобы на работу сервиса.

Постоянный мониторинг ситуации свидетельствует о сохранении проблем на протяжении последних двух часов. Специалисты продолжают анализировать масштабы и причины возникшего сбоя. Пока неясно, с чем связаны неполадки и как быстро сайт возобновит работу.

Что известно о замедлении YouTube в РФ

В августе прошлого года в РФ произошел массовый сбой в работе YouTube, который продолжается до сих пор. Каждый день российские пользователи сталкиваются с проблемами при попытке открыть приложение или сайт видеохостинга. Многие жалуются, что платформа не функционирует на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а если и открывается, то видео воспроизводятся с низкой скоростью.

При этом YouTube в России официально не блокировали, и у правительства на настоящий момент нет таких планов, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В июле 2025-го комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.

Заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин уточнил, что закон направлен не против пользователей интернета, а против сознательного распространения опасной информации. По его словам, обычный просмотр страниц в Сети не является нарушением.

«Никаких досмотров телефонов или охоты на зрителей YouTube не планируется», — заявил он.

При этом Сергей Боярский уточнил, что россияне могут быть оштрафованы за просмотр роликов на YouTube, но только при одном условии.

«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? <…> Только в случае, если это видео находится в списке экстремистских материалов Минюста», — пояснил парламентарий.

