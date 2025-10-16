Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 02:49

Пользователи не могут попасть на известный видеохостинг

Пользователи со всего мира сообщают о проблемах в работе видеохостинга YouTube

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Сервис видеохостинга YouTube испытывает масштабные технические сбои, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей из разных стран. Только за последние 15 минут 182 россиянина пожаловались на проблемы с работой платформы, сообщается в Telegram-канале «Сбой.рф».

Международный сервис Downdetector также подтверждает нестабильную работу видеохостинга по всему миру. Согласно данным мониторинговой платформы, большинство пользователей сталкиваются с трудностями при загрузке потокового видео. Некоторые юзеры сообщают о проблемах доступа к приложению и веб-сайту.

Постоянный мониторинг ситуации свидетельствует о сохранении проблем на протяжении последних двух часов. Специалисты продолжают анализировать масштабы и причины возникшего сбоя.

Ранее не менее 45 жалоб подали россияне на работу «Госуслуг». Основные проблемы были связаны со входом в личный кабинет, а также с загрузкой сайта и приложения в целом. Больше всего жалоб направили жители Ямало-Ненецкого АО (10%), Новгородской (9%) и Псковской (9%) областей. Кроме того, работой портала были недовольны в Санкт-Петербурге (5%) и в Забайкальском крае (5%).

