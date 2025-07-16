Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут

Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут

Госдума рассмотрит введение штрафов за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов. Что об этом известно, какое грозит наказание, можно ли будет заходить в Instagram (деятельность в РФ запрещена)?

Что известно о введении штрафов за VPN

Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.

Законопроект также предполагает наказание за рекламу VPN и аналогичных средств. Граждан за соответствующее нарушение будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч.

Госдума рассмотрит нововведения 17 июля. Политолог Сергей Марков предположил, что система штрафов начнет работать осенью 2025 года.

«Будут использовать автоматические системы для поиска тех, кто пользуется VPN для чтения именно экстремистских материалов. Список экстремистских материалов — 5300 сейчас примерно. И растет. То есть если вы пару раз в месяц залезете посмотреть, что там враги России разжигают — немного заплатите, незаметно для бюджета. А если каждый день лезете читать и смотреть врагов — разоритесь. Начнет работать система, видимо, осенью», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли будет смотреть Instagram и YouTube

Граждан России не будут штрафовать за вход в Instagram после утверждения штрафов за поиск запрещенной информации, сообщил первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. По его словам, подобные попытки пользователей Сети не расцениваются как административное правонарушение.

«Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда. <…> Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или „сомнительных лиц“, если они не включены в этот список, не является нарушением», — пояснил сенатор.

Закон направлен не против пользователей интернета, а против сознательного распространения опасной информации, уточнил Шейкин.

«Никаких досмотров телефонов или охоты на зрителей YouTube не планируется», — сказал он Telegram-каналу SHOT.

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