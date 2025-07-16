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16 июля 2025 в 12:27

Королевская семья Британии: последние новости, опасная клятва Миддлтон

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон дала клятву онкобольному Карлу III. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 16 июля?

Что за клятву дала Миддлтон

Кейт Миддлтон дала клятву Карлу III, заверив, что сделает все возможное для того, чтобы объединить всех членов семьи, несмотря на то что это обещание может быть опасным для ее отношений с принцем Уильямом, сообщает RadarOnline.

«Кейт Миддлтон дала торжественную клятву королю Карлу III — и это то, чего ее муж, возможно, никогда ей не простит. Кейт пообещала монарху, что сделает все возможное, чтобы всех объединить. Она считает, что времени остается все меньше, и она не собирается стоять в стороне и смотреть, как распадается эта семья», — пишет источник.

Уточняется, что Карл III во многом полагается на Миддлтон в вопросах урегулирования конфликтов, даже несмотря на то, что он борется с раком и занимается подготовкой к похоронам.

«Чарльзу надоело воевать. Он хочет, чтобы Гарри вернулся в семью, пока не стало слишком поздно, и считает, что Кейт может помочь ему в этом. Уильям против, но Чарльз верит, что Кейт сможет переубедить его», — добавил инсайдер.

По данным RadarOnline, отношения между Карлом III и Кейт Миддлтон стали более доверительными и близкими после того, как они оба заболели раком.

«Кейт отправляет ему посылки с подарками и постоянно навещает его. Король уважает ее больше, чем кого-либо в семье. Он считает ее тем, кто скрепляет их семью», — отметили журналисты.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Что известно о тайных переговорах Карла III и принца Гарри

Представители короля Карла III и его младшего сына принца Гарри провели в Лондоне тайные переговоры, сообщает Daily Mail. По его данным, в ходе беседы речь шла о примирении.

«Впереди долгий путь, но впервые за много лет канал общения открыт. Официальной повестки дня не было, только неформальные посиделки за выпивкой. Обе стороны хотели обсудить волнующие их вопросы», — отметил источник издания.

По словам инсайдера, эта встреча стала небольшим первым шагом в процессе восстановления разорванных отношений между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами королевской семьи.

«Но, по крайней мере, это шаг в правильном направлении. Все просто хотят двигаться дальше и идти вперед. Наконец-то обе стороны созрели для разговора», — говорится в статье.

На встрече присутствовали глава отдела по связям с общественностью принца Гарри Мередит Мейнс и секретарь Карла III по связям с общественностью Тобин Андреа.

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