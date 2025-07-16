Рубль ждет девальвация? Курс доллара сегодня, 16 июля, что с евро и юанем

Рубль ждет девальвация? Курс доллара сегодня, 16 июля, что с евро и юанем

В скором времени может начаться постепенное ослабление рубля, считают эксперты. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 16 июля?

Курс доллара, евро и юаня 16 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 16 июля, составляет 77,9584 рубля, курс евро — 91,1531 рубля, а курс юаня — 10,8353 рубля.

Что будет с рублем в августе

Эксперт SberCIB Investment Research Юрий Попов считает, что августе может начаться постепенное ослабление рубля из-за сезонного роста спроса на валюту, окончания дивидендного периода, снижения ключевой ставки.

«На конец года ждем ослабления рубля до 13 рублей за юань и 92 рублей за доллар», — предположил он.

Инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин ожидает постепенной девальвации рубля: к началу августа доллар может выйти к 80, к концу лета — к 82–83 рублям.

«Основные причины прогнозируемого ослабления рубля — снижение ключевой ставки, восстановление импорта, сокращение объемов экспортной выручки из-за снижения цен на нефть в последние месяцы, а также санкционных эффектов», — пояснил он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что в июле и августе курс рубля к доллару останется в диапазоне 78–80. Он также не исключил, что возможны краткосрочные колебания в зависимости от реакции рынков на решения ЦБ и действия крупнейших экспортеров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будет с рублем в конце года

Профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков заявил, что рубль ждет серьезное ослабление ближе к концу 2025 года.

«Курс доллара ожидается в диапазоне 78–83 рублей. Значительная часть экспертов считает, что курс доллара будет находиться в пределах 83–87 рублей до конца года. Есть эксперты, которые предрекают дальнейшее падение курса доллара до 73–77 рублей», — сообщил он.

Костиков добавил, что текущее укрепление рубля — всего лишь временное явление. Ключевые риски для национальной валюты — это уменьшение поступлений от экспорта на фоне роста импорта, потенциальное падение цен на нефть, геополитическая нестабильность и снижение ключевой ставки ЦБ.

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