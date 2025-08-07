Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:45

Население Японии рекордно сократилось

NDTV: в 2024 году население Японии сократилось на рекордные 900 тысяч человек

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2024 году население Японии сократилось на рекордные 908 574 человека, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные МВД страны. Таким образом, в стране по итогам прошлого года проживали 120,65 млн человек.

Как отмечает телеканал, такое сокращение стало самым серьезным с момента начала наблюдений в 1968 году. Как отметил Минздрав Японии, число рожденных в 2024 году детей было впервые ниже 700 тысяч. Премьер страны Сигэру Исиба назвал тенденцию «тихой чрезвычайной ситуацией» и пообещал принять меры по поддержке семей.

Ранее сообщалось, что Госдума для стимулирования рождаемости в России намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется, что в рамках этой инициативы повысится качество медицинского обслуживания для беременных женщин.

Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.

Япония
сокращения
демографы
МВД
