Население Японии рекордно сократилось NDTV: в 2024 году население Японии сократилось на рекордные 900 тысяч человек

В 2024 году население Японии сократилось на рекордные 908 574 человека, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные МВД страны. Таким образом, в стране по итогам прошлого года проживали 120,65 млн человек.

Как отмечает телеканал, такое сокращение стало самым серьезным с момента начала наблюдений в 1968 году. Как отметил Минздрав Японии, число рожденных в 2024 году детей было впервые ниже 700 тысяч. Премьер страны Сигэру Исиба назвал тенденцию «тихой чрезвычайной ситуацией» и пообещал принять меры по поддержке семей.

Ранее сообщалось, что Госдума для стимулирования рождаемости в России намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется, что в рамках этой инициативы повысится качество медицинского обслуживания для беременных женщин.

Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.