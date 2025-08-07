Энергетик объяснил, как повлияют на РФ доппошлины в 25% против Индии Энергетик Юшков: доппошлины в 25% против Индии не направлены на Россию

Дополнительные пошлины в размере 25%, которые президент США Дональд Трамп ввел против Индии, не направлены на Россию, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в противном случае Вашингтон запретил бы покупать российскую нефть.

Пока, наверное, стоит воспринимать [доппошлины] как некий шантаж, потому что Индии дается 21 день — переходный период. Я думаю, что США попытаются использовать этот срок, чтобы выторговать для себя согласие Нью-Дели на выплату повышенных импортных пошлин. Если бы это было направлено против России, а Индия получила бы только побочный ущерб, то тогда США просто запретили бы кому-либо покупать российскую нефть, — сказал Юшков.

Он напомнил, что такие санкции действуют в отношении Ирана и Венесуэлы. По словам Юшкова, Китай покупает больше российской нефти, однако Вашингтон не вводит рестрикции против Пекина. Энергетик объяснил, что причина в возможности КНР дать серьезный ответ на подобный ход Трампа.

У них торговый оборот больше, и они могут перекрыть поставки в США редкоземельных металлов. Или Турция — она крупнейший покупатель российских нефтепродуктов, но против нее тоже никто не вводит импортные пошлины. Поэтому это исключительно американо-индийская история. США хотят получить от Индии больше, чем им пока удалось торговаться в рамках общеторговой сделки, — добавил Юшков.

Ранее власти Индии заявили в ответ на введение пошлин со стороны США, что сделают все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Они напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса. Новые пошлины в размере 25% были введены для Нью-Дели с 1 августа.