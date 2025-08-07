Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:56

Продвижение по карьерной лестнице дорого обошлось медсестре-самозванке

Daily Mail: во Флориде арестовали лечившую тысячи пациентов лжемедсестру

Во Флориде задержали 29-летнюю женщину, которая семь месяцев работала медсестрой без соответствующей лицензии, сообщает Daily Mail. По информации таблоида, за это время Отем Мари Бардиса оказала медицинскую помощь около 4500 пациентам.

По данным полиции округа Флаглер, Бардиса использовала лицензионный номер другой медсестры с таким же именем. Несоответствие она с улыбкой списывала на недавнее замужество, а донести документы о заключении брака якобы постоянно забывала, отмечается в расследовании.

Обман раскрылся только в январе текущего года, когда женщину собрались повысить в должности. Выяснилось, что у нее была лишь просроченная лицензия помощника медсестры. Сейчас Бардисе предъявлено 14 обвинений, включая незаконную медицинскую практику и мошенничество.

Ранее военный корреспондент Роман Алехин сообщил, что российская медсестра пять раз выходила замуж за военнослужащих специальной военной операции и получала выплаты после их гибели. Он назвал женщину «черной вдовой» и предположил, что причина, по которой бойцы СВО принимают решение жениться так скоро, связана с психикой.

