Продвижение по карьерной лестнице дорого обошлось медсестре-самозванке

Во Флориде задержали 29-летнюю женщину, которая семь месяцев работала медсестрой без соответствующей лицензии, сообщает Daily Mail. По информации таблоида, за это время Отем Мари Бардиса оказала медицинскую помощь около 4500 пациентам.

По данным полиции округа Флаглер, Бардиса использовала лицензионный номер другой медсестры с таким же именем. Несоответствие она с улыбкой списывала на недавнее замужество, а донести документы о заключении брака якобы постоянно забывала, отмечается в расследовании.

Обман раскрылся только в январе текущего года, когда женщину собрались повысить в должности. Выяснилось, что у нее была лишь просроченная лицензия помощника медсестры. Сейчас Бардисе предъявлено 14 обвинений, включая незаконную медицинскую практику и мошенничество.

