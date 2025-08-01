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01 августа 2025 в 11:37

Медсестра получила выплаты за пять погибших на СВО мужей

Военкор Алехин: медсестра пять раз выходила замуж за бойцов СВО ради выплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская медсестра пять раз выходила замуж за военнослужащих специальной военной операции и получала выплаты после их гибели, рассказал военный корреспондент Роман Алехин. В беседе с aif.ru он назвал женщину «черной вдовой».

Одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации, — рассказал Алехин.

Он предположил, что причина, по которой бойцы СВО принимают решение жениться так скоро, связана с психикой. Она, по словам Алехина, расслабляется, когда боец возвращается к обычной жизни, приезжает в отпуск или поступает в госпиталь, после боевых действий.

До этого командир взвода с позывным Бист рассказал, что нередки случаи, когда женщины несколько раз выходят замуж за военных, чтобы впоследствии получить посмертные. Он отметил, что, если прежде вдов военных волновали вопросы поиска и транспортировки тела, то сейчас большинство обращений связано с выплатами.

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