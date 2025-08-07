Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:39

Крупнейшая экономика Евросоюза не выдержала противостояния с США

Промышленность Германии рухнула до минимума с 2020 года

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Промышленное производство в Германии в июне снизилось до минимальных значений с мая 2020 года, следует из данных, опубликованных агентством Bloomberg. В июне объем производства упал на 1,9% по сравнению с маем. Такая динамика стала самой заметной за год и еще одним ударом по крупнейшей экономике Европы. Причиной тому стало ужесточение условий торговли с США.

Как отмечает агентство, сильнее всего пострадали машиностроение (минус 5,3%), фармацевтическая отрасль (минус 11%) и пищевая промышленность (минус 6,3%). При этом только энергетический сектор показал небольшой рост — плюс 3,1%. Отдельные данные показали, что вялый спрос со стороны стран вне еврозоны стал причиной неожиданного июньского падения промышленных заказов.

В мае, по пересмотренным данным, производство увеличилось лишь на 0,1% к апрелю вместо ранее оцененных 1,2%. В ведомстве объяснили резкое изменение тем, что отдельные автопроизводители позднее предоставили скорректированные результаты своей деятельности.

Аналитики Бундесбанка предполагают, что в 2025 году экономика ФРГ продолжит топтаться на месте после рецессии, длившейся большую часть последних двух лет.

Ранее стало известно, что китайские компании арендуют все больше складов в России из-за затоваривания на фоне падения продаж. Например, поставщик XCMG арендовал 8 тысяч квадратных метров складов в Подольске за 85–122 млн рублей в год. Причиной стал спад строительства и спроса на спецтехнику после отмены льготной ипотеки летом 2024 года. Аналогичная проблема отмечается и на автомобильном рынке.

