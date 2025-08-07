Китайским производителям стало сложнее продавать технику в России

Китайские компании вынуждены арендовать все больше складов в России из-за вызванного спадом продаж затоваривания, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, официальный поставщик производителя спецтехники XCMG арендовал около восьми тысяч квадратных метров складских помещений в логопарке «Борисовский» в Подольске Московской области за 85–122 млн рублей в год.

Дистрибьютору пришлось пойти на такие шаги в связи с затовариванием на рынке специальной техники, которое вызвано кризисом на жилищном рынке после отмены массовой программы льготной ипотеки летом 2024 года, отметил эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Специалист уточнил, что объемы строительства жилых новостроек упали, а следовательно, сократился и спрос на спецтехнику.

Аналогичная ситуация наблюдается на автомобильном рынке. По состоянию на январь на складах скопилось около 700 тысяч автомобилей.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян заявил, что банковских работников ждет сокращение в 2025 году на фоне снижения спроса на кредиты в России. По словам HR-эксперта, на рынок труда также влияют экономическая нестабильность и развитие новых технологий.