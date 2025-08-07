Стало известно, ждет ли РФ снижение численности работоспособного населения

Россию до 2030 года ждет снижение численности работоспособного населения, заявил заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты», который проходит в Томске. По его словам, показатель может уменьшиться почти на 6 млн человек, особенно среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет, сообщает ТАСС.

В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах, это 30–39 лет, — почти 6 млн, — подчеркнул замглавы Минтруда.

Платыгин также отметил, что в то же время ожидается рост численности молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. Он назвал это «окном возможностей» для страны. Замминистра подчеркнул, что для удовлетворения потребностей работодателей необходимо ежегодно привлекать около 2,2 млн человек на рынок труда. При этом к 2030 году количество выпускников будет приближаться к 2 млн человек.

Кроме того, Платыгин указал на текущие показатели безработицы в России, которые находятся на минимальном уровне — 2,2–2,3% с начала года. Уровень занятости составляет рекордные 61,6%. Он добавил, что за последние два года наблюдается значительное сокращение как численности потенциальной рабочей силы, так и числа безработных.

Ранее российские власти предложили не принимать на работу иностранцев по квотам водителями, продавцами и медработниками, если мигранты не знают русский язык. Соответствующую инициативу выдвинул Минтруд.