Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:51

Стало известно, ждет ли РФ снижение численности работоспособного населения

Минтруд: Россию до 2030 года ждет снижение численности работоспособных граждан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россию до 2030 года ждет снижение численности работоспособного населения, заявил заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты», который проходит в Томске. По его словам, показатель может уменьшиться почти на 6 млн человек, особенно среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет, сообщает ТАСС.

В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах, это 30–39 лет, — почти 6 млн, — подчеркнул замглавы Минтруда.

Платыгин также отметил, что в то же время ожидается рост численности молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. Он назвал это «окном возможностей» для страны. Замминистра подчеркнул, что для удовлетворения потребностей работодателей необходимо ежегодно привлекать около 2,2 млн человек на рынок труда. При этом к 2030 году количество выпускников будет приближаться к 2 млн человек.

Кроме того, Платыгин указал на текущие показатели безработицы в России, которые находятся на минимальном уровне — 2,2–2,3% с начала года. Уровень занятости составляет рекордные 61,6%. Он добавил, что за последние два года наблюдается значительное сокращение как численности потенциальной рабочей силы, так и числа безработных.

Ранее российские власти предложили не принимать на работу иностранцев по квотам водителями, продавцами и медработниками, если мигранты не знают русский язык. Соответствующую инициативу выдвинул Минтруд.

Минтруд
работа
прогнозы
население
граждане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.