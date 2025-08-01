Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора

Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора Минтруд призвал не брать на работу по квотам мигрантов без знания русского языка

Российские власти предложили не брать иностранцев на работу по квотам водителями, продавцами и медработниками, если они не знают русский язык, с проектом приказа можно ознакомиться на сайте проектов нормативно-правовых актов. С соответствующей инициативой выступил Минтруд РФ.

Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обмене МВД и образовательными учреждениями персональными данными о детях мигрантов и их родителях, внесенных в специальный реестр. Информация будет передаваться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и включать данные о зачислении, отчислении, результатах тестирования и обращениях в школу.