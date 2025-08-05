Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Кабачки по-китайски с соевым соусом и чесноком! Когда надоели привычные жареные кабачки, этот рецепт станет настоящим спасением! Всего несколько простых ингредиентов — и обычные кабачки превращаются в пикантное ароматное блюдо с ярким азиатским акцентом. Готовится за считаные минуты, а исчезает со стола еще быстрее — проверено неоднократно!

Для начала берем 2 молодых кабачка — лучше с нежной кожицей, чтобы не чистить. Режем их соломкой или тонкими ломтиками, как для стир-фрая. Разогреваем сковороду вок или обычную с высокими бортами, наливаем 2 столовые ложки растительного масла (отлично подойдет кунжутное для аромата). На сильном огне обжариваем 4 измельченных зубчика чеснока буквально 10 секунд — до появления божественного аромата. Сразу добавляем кабачки и жарим 3–4 минуты, постоянно помешивая. Важно, чтобы овощи оставались хрустящими! Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса (берите качественный, без лишних добавок), добавляем щепотку сахара, половину чайной ложки молотого красного перца (или свежий чили по вкусу) и быстро перемешиваем. В самом конце добавляем пучок нарезанного зеленого лука и кунжут для хруста — еще 30 секунд, и блюдо готово! Подавать лучше сразу, пока кабачки сохраняют свою текстуру.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное. Кабачки получаются в меру острыми, с насыщенным вкусом соевого соуса и пикантностью чеснока. Идеально как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или добавка к рису. Попробуйте — и вы навсегда измените свое представление о скромном кабачке!

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