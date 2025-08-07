Энергетик объяснил смелый ответ Моди на пошлины Трампа

Индия и Китай могут объединиться против США из-за пошлин главы Белого дома Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Вашингтон вряд ли решится на введение ограничений, так как это спровоцирует глобальный дефицит нефти и резкий рост цен.

Я все-таки думаю, что применять пошлины к Индии Трамп не будет. Если Нью-Дели откажется от российской нефти, тогда нам придется сократить ее добычу. Это вызовет глобальный дефицит и рост цен, возможно, даже до трехзначных значений. От этого пострадают все страны-импортеры, в том числе США. Я думаю, что у Индии есть козыри в рукаве. У них есть возможность давить на США, тем более они могут кооперироваться с другими странами — покупателями российской нефти, прежде всего с Китаем. По крайней мере, по данному вопросу выступать неким единым фронтом против Вашингтона, — пояснил Юшков.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов заплатить высокую цену из-за введенных Трампом пошлин. Он отметил, что страна никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

Вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо ранее заявил, что Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на растущее давление со стороны США. По его словам, российские энергоносители идеально соответствуют технологическим потребностям индийской промышленности.