Эксперт объяснил, почему Индия не откажется от российской нефти Rystad Energy: Индия не откажется от российской нефти из-за ее качества

Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на растущее давление со стороны США, заявил вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо. По его словам, которые передает «Интерфакс», российские энергоносители идеально соответствуют технологическим потребностям индийской промышленности. Он подчеркнул, что ключевым фактором для Дели выступает не объем, а специфические качественные характеристики углеводородов.

Позиции США и Индии по вопросу закупок российской нефти стремительно обостряются, приближаясь к тупиковой ситуации. Ключевой вопрос заключается в том, удастся ли разрешить этот конфликт посредством серьезных неожиданных мер, которые создадут условия для очередной перестройки торговых потоков, — отметил он.

Алонсо пояснил, что сложившаяся структура индийского нефтяного рынка делает российские поставки практически незаменимыми: 60% потребностей покрывает именно среднесернистая нефть, которая составляет основу российского экспорта. При этом предлагаемая США легкая малосернистая нефть, на которую приходится около 30% индийского импорта, менее востребована, поскольку аналогичные сорта страна производит самостоятельно. Лишь 10% потребностей приходится на тяжелые сорта.

Реальная проблема заключается в качестве баррелей. <...> Американские баррели в основном состоят из легкой малосернистой нефти — марки, которую Индия также производит внутри страны и в которой в настоящее время испытывает не слишком большую потребность, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с «визитом высокого уровня» для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Переговоры пройдут на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.