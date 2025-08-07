«Наплевательское отношение»: нарколог об изготовителях смертельной чачи

Изготовители чачи из Адлера, после употребления которой погибли люди, могли по глупости добавить в продукт метиловый спирт, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Центра «Бехтерев» Олег Гончаров. Он предположил, что производители хотели сделать напиток более крепким.

Могу предположить, что, скорее всего, речь идет о метаноле. Трудно отравиться, выпив относительно небольшое количество. Тем более там уже более 10 жертв. То есть, скорее всего, [чачу] изготавливали, пытаясь сделать более крепкой. Вряд ли там люди знали, что это метанол. Скорее всего, это все по незнанию, по глупости, по наплевательскому отношению, — сказал Гончаров.

Он отметил, что не следует приобретать на рынке алкоголь, так как в таком случае нельзя быть уверенным в его происхождении. Нарколог призвал людей внимательнее относиться к своему здоровью.

Метанол даже в очень небольших количествах губит человека. У нас нет системы расщепления этого спирта, в отличие от этанола, который мы приобрели в процессе эволюции. Метанол выводится, но сначала он повреждает все, что только можно, — добавил Гончаров.

Ранее стало известно, что число отравившихся чачей с рынка в Адлере увеличилось до 12 человек. Среди новых жертв — жители ДНР и уроженец Псковской области. Туристы из Донецка купили спиртное на «БаZаре» и увезли домой.