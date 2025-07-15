Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем

Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем

Центробанк обновил курс американской валюты. Правда ли рубль резко полетел вниз, какие прогнозы делают эксперты, каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем?

Каков курс доллара во вторник, 15 июля

Актуальный на сегодня, 15 июля, курс доллара по ЦБ составляет 78,3722 рубля. Ранее американская валюта была зафиксирована регулятором на уровне 77,8855 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 48,67 копейки, однако утверждать, что рубль резко полетел вниз, не приходится.

На международном валютном рынке Forex на 10:59 мск доллар продается за 77,91 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1855 (0,24%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем сегодня, 15 июля

Евро прибавил 65,37 копейки после установки ЦБ курса в размере 91,7738 рубля против прежней отметки 91,1201 рубля. На Forex европейская валюта уходит за 90,893 рубля, показывая падение в размере 0,190 (0,21%) на 11:11 мск.

Курс юаня на вторник, 15 июля, согласно установке Банка России, составляет 10,8932 рубля. В выходные и понедельник китайская валюта стоила 10,8435 рубля, тем самым прибавив 4,97 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 10,8602 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0665 (0,62%) на 11:13 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с рублем в ближайшее время, прогнозы

По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, курс доллара на текущей неделе будет на уровне 79 рублей. Он отметил, что экспортеры увеличили предложение валюты в июне на 3%, при этом спрос на валюту со стороны населения в первом полугодии был вдвое ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Однако остаются актуальными риски от потенциальных санкций, которые затрагивают в том числе российский сырьевой сектор.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко на этой неделе прогнозирует курс доллара на уровне 77,5–79,5 рубля, евро — 90,5–92,5 рубля.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил возврат курса доллара выше 80 рублей уже к концу июля на фоне ожиданий снижения притока валюты от экспортеров и роста спроса на валюту от импортеров, а также из-за фактически развернувшегося цикла денежно-кредитной политики ЦБ.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что в июле-августе курс рубля к доллару останется в диапазоне 78–80. Он не исключил, что возможны краткосрочные колебания в зависимости от реакции рынков на решения ЦБ и действия крупнейших экспортеров.

По мнению главного аналитика Ингосстрах Банка Петра Арронета, на текущей неделе российская валюта будет оставаться стабильной. Он отметил, что сейчас помешать спокойствию на валютном рынке может только геополитика.

«Курс доллара держится на уровне 77–78 рублей, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Рубль будет сохранять свои позиции, если только резко не изменится геополитическая ситуация. В ближайший месяц доллар будет котироваться в диапазоне 77–82 рубля, евро — 89,5–93 рубля, юань — 10,7–11,2 рубля», — заявил Арронет.

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