Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России

Абоненты из разных российских регионов жалуются на сбои мобильного интернета. Проблемы фиксируются у сотовых операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Что об этом известно сегодня, 15 июля 2025 года, в чем причина, когда восстановят доступ к Сети?

Где в России не работает мобильный интернет 15 июля

Пользователи МТС во вторник, 15 июля, столкнулись с неработоспособностью мобильного интернета, а также связи в некоторых случаях. За сутки на проблемы в сетях оператора пожаловались 2423 раза, за последний час поступили 122 жалобы, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.su. О проблемах пишут из Сахалинской, Самарской, Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Что со связью МТС, когда возобновится?», «В Москве полностью легла связь МТС, 15.07.2025», «Сбой мобильного интернета», — пишут абоненты.

Множество жалоб на нерабочий мобильный интернет поступает и от абонентов «МегаФона», «Билайна», Yota и T2. За сутки суммарно насчитывается 3427 обращений из Дагестана, Хакасии, Чувашии, Башкирии, Хабаровского края, Калужской области, Ставропольского края, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Ивановской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Иркутской областей, Москвы и других регионов.

«Что с мобильным интернетом „МегаФон“?», «Плохая работа „Билайна“ сегодня», «Не работает интернет Yota на телефоне», «T2 в Туле совсем не работает», — жалуются пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему в регионах не работает мобильный интернет 15 июля

Эпизодические отключения мобильного интернета в регионах связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне опасности атаки БПЛА. Об этом неоднократно писали местные представители власти.

«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры», — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

При этом, по данным СМИ, Минцифры и российский бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета в РФ. Сейчас подобные решения принимают местные власти, управления МЧС и другие должностные лица, причем действия носят несистемный характер.

До недавнего времени операторы руководствовались указаниями Роскомнадзора и силовых структур, например, при подготовке к массовым мероприятиям. Однако из-за участившихся атак дронов количество инстанций, отдающих такие распоряжения, серьезно возросло. Например, в преддверии Дня Победы россиян предупреждали об ограничении мобильного интернета. Аналогичная ситуация была во время ПМЭФ в Петербурге.

По мнению экспертов, упорядочение процедуры блокировки интернета позволит избавить пользователей от ненужных отключений. Сейчас специалисты операторов перегружены заявками от региональных структур. Предлагается эти запросы направлять в Москву для определения их легитимности, а затем уже заниматься блокировкой.

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