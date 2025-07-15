В России станут меньше ограничивать интернет

Минцифры и российский бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета в РФ, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас подобные решения принимают местные власти, управления МЧС и другие должностные лица, причем действия носят несистемный характер.

До недавнего времени операторы руководствовались указаниями Роскомнадзора и силовых структур, например, при подготовке к массовым мероприятиям. Однако из-за участившихся атак дронов количество инстанций, отдающих такие распоряжения, серьезно возросло. Например, в преддверии Дня Победы россиян предупреждали об ограничении мобильного интернета. Аналогичная ситуация была во время ПМЭФ в Петербурге.

Как считают эксперты, упорядочение процедуры блокировки интернета позволит избавить пользователей от ненужных отключений. Сейчас специалисты операторов перегружены заявками от региональных структур. Предлагается, эти запросы направлять в Москву для определения их легитимности, а затем уже заниматься блокировкой.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что временные ограничения в работе мобильного интернета в регионе были связаны с масштабными учениями при участии Минобороны по противостоянию угрозам диверсий со стороны ВСУ. По его словам, за время учений были отработаны регламенты по ограничению навигации в Авачинской губе и геопозиционирования.