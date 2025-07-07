Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 15:03

На Камчатке ограничивали интернет из-за противодиверсионных учений

Солодов: ограничения мобильного интернета на Камчатке были связаны с учениями МО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения в работе мобильного интернета в Камчатском крае были связаны с масштабными учениями при участии Минобороны России по противостоянию угрозам диверсий со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Солодов. По его словам, за время учений были отработаны регламенты по ограничению навигации в Авачинской губе, использования интернета и геопозиционирования.

С середины июня проводились масштабные учения при участии Министерства обороны Российской Федерации и смежных структур, направленные на предотвращение диверсий. Мы прекрасно понимаем, что киевский режим перешел к полномасштабной диверсионной войне против России, — отметил Солодов.

В краевом правительстве подчеркнули, что учения позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера. Отмечается, что временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram в Москве произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Отмечается, что большая часть жалоб поступила именно от столичных пользователей. Москвичи утверждали, что у них не загружается приложение и не приходят сообщения.

Россия
Камчатский край
Владимир Солодов
ограничения
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.