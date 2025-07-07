На Камчатке ограничивали интернет из-за противодиверсионных учений Солодов: ограничения мобильного интернета на Камчатке были связаны с учениями МО

Временные ограничения в работе мобильного интернета в Камчатском крае были связаны с масштабными учениями при участии Минобороны России по противостоянию угрозам диверсий со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Солодов. По его словам, за время учений были отработаны регламенты по ограничению навигации в Авачинской губе, использования интернета и геопозиционирования.

С середины июня проводились масштабные учения при участии Министерства обороны Российской Федерации и смежных структур, направленные на предотвращение диверсий. Мы прекрасно понимаем, что киевский режим перешел к полномасштабной диверсионной войне против России, — отметил Солодов.

В краевом правительстве подчеркнули, что учения позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера. Отмечается, что временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram в Москве произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Отмечается, что большая часть жалоб поступила именно от столичных пользователей. Москвичи утверждали, что у них не загружается приложение и не приходят сообщения.