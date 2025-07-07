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07 июля 2025 в 12:19

Жители Москвы пожаловались на сбои в работе Telegram

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В понедельник, 7 июля, в работе мессенджера Telegram в Москве произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Отмечается, что большая часть жалоб поступила именно от столичных пользователей.

Москвичи утверждают, что у них не загружается приложение и не приходят сообщения. На втором месте по количеству жалоб Тверская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Утром 5 июля сообщалось о масштабном сбое у мобильного оператора «Билайн». Большинство жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%). Многие клиенты отмечали, что у них нет соединения как с мобильным интернетом, так и с домашним, а другие пожаловались на его перебои.

Кроме того, 3 июля масштабный сбой был зафиксирован в работе Альфа-Банка. Жалобы поступили сразу из нескольких регионов России: Москвы (50%), Челябинской области (19%), Крыма, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областей (по 6%), а также из Санкт-Петербурга (6%).

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