Как доехать до Крымского моста по трассам М-4 «Дон» и А-289, сколько стоит

Крымский мост — это одна из самых красивых и технически сложных переправ в мире. И прокатиться по ней — уже целое событие. А еще благодаря этому мосту можно попасть в Крым, насладиться теплым Черным морем и провести замечательный отпуск. Как доехать до Крымского моста, сколько стоят платные дороги, в какие дни обычно образуются пробки и как их избежать — в материале NEWS.ru.

От княжеских саженей до стройки века

Идея соединить берега Керченского пролива будоражила умы веками. Еще князь Глеб Святославич измерил расстояние между Тмутараканью (Тамань) и Корчевом (Керчь) по льду, насчитав 14 тысяч саженей (около 24 км). Но капризный пролив с течениями и штормами оставался непреодолимой преградой. Думал о строительстве моста в Крым и Николай II, а немцы во время оккупации полуострова в 1940-х годах даже сделали канатную дорогу в Крым.

В 1944 году, когда фашистов прогнали с полуострова, советские инженеры создали железнодорожный мост. Но из-за ошибок проектирования и нехватки ледорезов в феврале 1945 года льды разрушили опоры. И до недавнего времени в Крым из Тамани можно было попасть только на пароме.

Но в 2014 году Россия начала новую мегастройку — через остров Тузла было решено построить огромный мост (и при этом сохранить паромную переправу).

Технологии: сваи погружали на глубину до 105 метров (высота 35-этажного дома). Для защиты от землетрясений до 9 баллов установили 760 гидравлических шок-трансмиттеров.

Сроки: автодорожную часть длиной 19 км возвели за 2,5 года, открыв мост в мае 2018-го на 7 месяцев раньше графика. Железнодорожную (18,1 км) сдали в 2019 году.

Арки-гиганты: над судоходным каналом смонтировали две арки длиной 227 метров и весом 5000 тонн каждая. Их собирали на берегу, затем буксировали и поднимали домкратами.

Самый длинный мост в Европе: общая протяженность перехода — 19 км, 11,5 из них по суше, в том числе по острову Тузла, 7,5 км — над морем.

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Как доехать до Крымского моста на автомобиле

Если вы едете к Крымскому мосту из Москвы, Санкт-Петербурга или других городов центральной части России, то основная часть пути пройдет по трассе М-4 «Дон», которая соединяет столицу с югом России. В 2025 году почти вся М-4 является платной — у нее есть бесплатные альтернативные маршруты, но, как правило, они не очень удобные и на них можно потерять много времени. Например, если ехать из Москвы по платным дорогам, то общее время в пути до Крымского моста будет чуть больше 17 часов. А по бесплатным — 25. И это без учета возможных пробок.

У М-4 «Дон», правда, есть два больших недостатка. Это бесплатные участки, которые имеют светофоры, пешеходные переходы и ограничение скорости. По счастью, их осталось совсем немного. Второй минус — отсутствие системы «Свободный поток», как на М-11 «Нева» между столицей и Петербургом или М-12 «Восток» до Казани. И водители вынуждены останавливаться на пунктах оплаты и стоять в очередях в кассы. Частично проблему решает транспондер — с ним можно проезжать по выделенным линиям (кстати, для проезда по М-4 «Дон» подойдет транспондер любого оператора платных дорог России).

Если ехать из Москвы, то по М-4 нужно добраться до Краснодара. А затем уйти на Дальний западный обход города (тоже платный) и выехать на новейшую трассу А-289, которая ведет уже к Крымскому мосту. Этот 130-километровый участок с четырьмя полосами — гордость дорожников. А-289 открыли лишь в конце прошлого года, и здесь все по-современному: никаких шлагбаумов, камеры сами видят номера машин, а водителю нужно лишь не забыть оплатить проезд в течение пяти дней через сайт «Автодора» или «Госуслуги». Финальный участок — это бесплатный кусок старой трассы А-290 и подход к Крымскому мосту.

При планировании поездки до моста (и далее на курорты Крыма) нужно понимать, что за один день из Москвы до точки назначения будет доехать сложно. Даже навигаторы пишут, что до Крымского моста ехать 17–18 часов, плюс нужно прибавить время на дозаправку и обед. Также стоит помнить про возможные пробки при подъезде к самому Крымскому мосту — нужно пройти осмотр на пункте безопасности со всеми вещами.

Поэтому планируя поездку сразу заложите возможность ночевки. Например, если ехать из Москвы, то можно остановиться в Ростове-на-Дону — от него до Крымского моста ехать около 6 часов. А если вы из Санкт-Петербурга, то ночевать можно, например, в Воронеже.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит проезд по платным дорогам

Цена путешествия до Крымского моста складывается из трех основных составляющих: стоимости платных дорог, бензина и отелей.

Так, путь из столицы России до Крымского моста по М-4 «Дон», Дальнему обходу Краснодара и трассе А-289 обойдется в общей сложности в 5740 рублей в одну сторону, если ехать в понедельник — четверг (в пятницу, субботу или воскресенье дороже — 6750 рублей).

Вторая заметная часть расходов — это топливо. Если двигаться на бензиновом кроссовере, который требует 95-го бензина, то на 1600 км по пути из Москвы до Крымского моста на АЗС вы оставите 9990 рублей (по данным Росстата, в начале июля литр 95-го бензина в России стоил 62,44 рубля). И столько же придется заплатить по пути обратно. Отель — это еще около 5000 рублей за одну ночь в летний сезон.

Итого поездка на автомобиле из Москвы до Крымского моста обойдется в 42 470 рублей. А если ехать из Санкт-Петербурга, то еще дороже за счет проезда по платной трассе M-11 «Нева», да и расстояние от Питера до Крымского моста заметно больше — 2300 км в одну сторону.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Москвы до Крымского моста и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 12 490 рублей

Топливо: 19 980 рублей

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей

Итого: 42 470 рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Санкт-Петербурга до Крымского моста и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 23 790 рублей

Топливо: 28 722 рублей

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей

Итого: 62 512 рублей.

Как не попасть в пробку на Крымском мосту

Одна из главных проблем проезда по мосту — это заторы при подъезде к переправе. Они возникают из-за того, что сейчас каждый автомобиль, который въезжает на мост, тщательно проверяется службой безопасности, а все вещи сканируются.

Согласно данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», где публикуются данные об очередях у переправы, чаще всего пробки со стороны Тамани образуются в воскресенье вечером и в понедельник утром. Это объясняется тем, что многие туристы стартуют из своего дома в Крым в пятницу вечером или в субботу утром. И как раз в воскресенье и понедельник подъезжают к мосту. Причем при въезде в Крым пробки обычно бывают в первой половине дня. В будние дни ситуация заметно проще.

А вот если ехать из Крыма, то пробки обычно возникают в пятницу во второй половине дня. И при планировании маршрута лучше выбирать более спокойное время.

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